Наоми Уоттс рассказала, что Дэвид Линч хотел вернуться к работе перед смертью

«У нас был прекрасный обед в его доме. Я знала, что ему нездоровится, но он был в прекрасном расположении духа. Он хотел вернуться к работе, а мы с Лорой говорили: „Ты можешь это сделать! Ты можешь работать из своего трейлера“. Он совершенно не был готов заканчивать. Я видела, что в нем жив творческий дух», — вспомнила Уоттс.