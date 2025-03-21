Наоми Уоттс рассказала, что Дэвид Линч хотел вернуться к работе перед смертью

Звезда «Малхолланд-драйв» Наоми Уоттс рассказала, что Дэвид Линч «хотел вернуться к работе» перед своей смертью в январе. В интервью Los Angeles Times актриса поделилась, что в ноябре она провела полдня с Линчем и Лорой Дерн, которая снималась в его фильмах «Синий бархат» и «Дикие сердцем».
«У нас был прекрасный обед в его доме. Я знала, что ему нездоровится, но он был в прекрасном расположении духа. Он хотел вернуться к работе, а мы с Лорой говорили: „Ты можешь это сделать! Ты можешь работать из своего трейлера“. Он совершенно не был готов заканчивать. Я видела, что в нем жив творческий дух», — вспомнила Уоттс.
«Я могла бы многое рассказать [о Линче], но хочу быть конфиденциальной из‑за его семьи. Но это была очень сильная встреча, которая наполнила меня такой любовью и надеждой», — добавила актриса.
Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. В августе артист объявил, что у него диагностирована эмфизема, а в ноябре сообщил, что трудности с дыханием мешают ему работать на съемочных площадках. При этом создатель «Головы-ластика» подчеркивал, что не собирается уходить на пенсию.
Последней крупной работой Линча в качестве режиссера стал третий сезон «Твин Пикса» в 2017 году, в котором снялись и Уоттс, и Дерн. В 2022 году Линч снялся в роли режиссера Джона Форда в автобиографической драме Стивена Спилберга «Фабельманы».