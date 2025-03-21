Ханс Циммер при написании музыки вдохновляется образом воображаемой матери-одиночки

В выходные у нее есть выбор: она может пойти в паб со своими друзьями или в кино. Если она пойдет в кино и потратит свои с трудом заработанные деньги, я хочу, чтобы она получила опыт, и не хочу, чтобы она тратила деньги впустую. Вот для кого я пишу и вот почему я пишу. Я пишу для Дорис », — рассказал композитор.