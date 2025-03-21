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Ханс Циммер при написании музыки вдохновляется образом воображаемой матери-одиночки

Сегодня в 11:46
Фото: BBC Studios

Кинокомпозитор Ханс Циммер рассказал, что при написании композиций вдохновляется воображаемой женщиной.

«Я не пишу для режиссеров, не пишу для продюсеров и уж точно не пишу для киностудий. У меня в голове есть эта вымышленная фигура.

Ее зовут Дорис. Она живет в Брэдфорде в Великобритании. Она мать-одиночка с двумя непослушными детьми, у нее красные от холода руки, и она очень много работает. Она делает удивительную работу, чтобы прокормить этих детей, заплатить за квартиру и бороться.

В выходные у нее есть выбор: она может пойти в паб со своими друзьями или в кино. Если она пойдет в кино и потратит свои с трудом заработанные деньги, я хочу, чтобы она получила опыт, и не хочу, чтобы она тратила деньги впустую. Вот для кого я пишу и вот почему я пишу. Я пишу для Дорис», — рассказал композитор.

Ранее Циммер признался, что разочарован правилами «Оскара», из‑за которых его партитура к «Дюне-2» была дисквалифицирована. Проблема в том, что музыка композитора использует фрагменты из саундтрека «Дюны», который уже получил «Оскар».

Правило киноакадемии гласит: «В таких случаях, как сиквелы и франшизы, в саундтреке не должно использоваться более 20% музыки, заимствованной из предыдущих саундтреков франшизы».

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