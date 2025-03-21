Опрос: более 40% российских компаний готовятся к сокращениям в этом году

Более 40% из 300 российских компаний допускают сокращения штата в 2025 году. В первую очередь уволенными могут оказаться сотрудники обслуживающих подразделений, передает «Газета.ру» результаты опроса «Актион Кадры и HR».
46,6% респондентов полагают, что сначала могут уволить обслуживающий персонал, 24,4% назвали работников производства. Топ-менеджеры и руководители могут оказаться под угрозой сокращения в 22,6% компаний, IT-специалисты — в 6,4% компаний.
25,6% компаний не исключили сокращения в течение ближайших трех месяцев, 8% — до конца 2025-го, около 7% — в течение ближайшего полугода. Однако 59,8% респондентов к увольнениям не готовятся и, наоборот, испытывают дефицит кадров.
26,3% опрошенным нечем выплачивать компенсации, поэтому с уволенными им придется договариваться, но 21,8% готовы выплатить зарплату за два месяца, если сотрудник согласен уйти сразу.
«Формально увольнять по сокращению сложно и долго. Нужно уведомлять работников за два месяца, предлагать подходящие вакансии и оплачивать весь период ожидания. Кроме того, нужно учитывать риск судебных разбирательств, ведь ошибки в процедуре легко превращаются в отмену увольнений и дополнительные затраты для компаний. Интересно, что 20% работодателей намерены предложить работникам, уже имеющим дисциплинарные взыскания, уйти по собственному желанию. Многие работодатели намерены использовать другой путь — соглашение сторон. В этом случае сроки и риски меньше, но безопаснее все же платить примерно столько, сколько предусмотрено законодательством для сокращений, чтобы избежать претензий сотрудников в судах», — отметила ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Виктория Полякова.