Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» не получает «никаких дивидендов» от популярности шоу на Netflix

Звезда «Девочек Гилмор» Лорен Грэм рассказала, что не получает «никаких дивидендов» от популярности сериала на Netflix.
«На Netflix действительно нет никаких остаточных выплат. Извините! Но мне заплатили любовью. Мы определенно охватили больше людей, чем на The WB. <…> Теперь это дошло до молодежи, пожилых людей, мужчин, чьи дети или жены, вероятно, заставили их посмотреть сериал», — рассказала актриса.
В Голливуде модель вознаграждения, основанная на дивидендах, в условиях перехода телевизионной аудитории на стриминги является предметом частых переговоров в индустрии.
Так, это было одним из пунктов переговоров во время забастовок SAG-AFTRA и WGA в 2023 году. Каждый из профсоюзов пытался добиться для своих членов бонусов на основе зрительской аудитории.
Гильдии актеров удалось достигнуть сделки с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Теперь актерам, которые снимаются в популярных сериалах, созданных для стримингов, должны выплачивать 75% от остаточного бонуса. Еще 25% идут в специальный фонд, который распределяет деньги между актерами других сериалов.