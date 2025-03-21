Лорен Грэм из «Девочек Гилмор» не получает «никаких дивидендов» от популярности шоу на Netflix

«На Netflix действительно нет никаких остаточных выплат. Извините! Но мне заплатили любовью. Мы определенно охватили больше людей, чем на The WB. <…> Теперь это дошло до молодежи, пожилых людей, мужчин, чьи дети или жены, вероятно, заставили их посмотреть сериал», — рассказала актриса.