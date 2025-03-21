В Москве наступила климатическая весна

Метеорологическая же весна пришла в Москву в этом году 1 марта, а в Петербург еще раньше ― 25 февраля. В отличие от климатической, наступление метеорологической весны зависит от погоды в этом году, а не за долгое время наблюдений. И в том, и в другом случае под весной понимается устойчивый переход температуры через отметку 0 градусов в сторону положительных значений.