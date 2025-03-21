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В Москве наступила климатическая весна

Сегодня в 10:52
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

21 марта в Москве началась климатическая весна, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Климатическая весна в столице ежегодно наступает в этот день. Это основано на многолетних данных, согласно которым среднесуточная температура воздуха 21 марта становится выше 0 градусов. В Петербурге климатическая весна начнется 22 марта.

Метеорологическая же весна пришла в Москву в этом году 1 марта, а в Петербург еще раньше ― 25 февраля. В отличие от климатической, наступление метеорологической весны зависит от погоды в этом году, а не за долгое время наблюдений. И в том, и в другом случае под весной понимается устойчивый переход температуры через отметку 0 градусов в сторону положительных значений.

По прогнозам синоптиков, 21 марта московский регион окажется в теплом секторе циклона, температура составит плюс 7 ― плюс 10 градусов. В ночь на субботу через столицу пройдет слабовыраженный холодный атмосферный фронт. Возможны небольшие осадки, температура ― около 0.

Днем в субботу температура будет плюс 3 ― плюс 6, в воскресенье ― плюс 4 ― плюс 7. В начале следующей недели дневная температура повысится до плюс 8 ― плюс 11, но со вторника зарядят обложные весенние дожди.

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