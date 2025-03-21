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Okko и Zarina анонсировали совместную линию одежды

Сегодня в 12:00
Фото: Okko x Zarina

Okko и бренд Zarina представили лукбук совместной коллекции одежды, вдохновленной кино.

Моделями выступили актеры оригинальных сериалов онлайн-кинотеатра. Среди них — Полина Максимова («Лихие», «Открытый брак», «Оффлайн»), Лиза Ищенко («Трасса», «Мамонты», «Министерство Всего Хорошего»), Влад Прохоров («Министерство Всего Хорошего»), Мила Ершова («Аутсорс»), а также Дмитрий Чеботарев («Улица Шекспира»).

В Okko рассказали, что с помощью коллаборации они стремились перенести уникальный опыт из мира кино в реальность и подчеркнуть, что образ каждого человека ― важная составляющая ежедневного сценария жизни.

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В коллекцию вошли рубашка из 100%-ного хлопка молочного оттенка с контрастной отделкой, свободным силуэтом и принтом в стиле финальных титров, широкие брюки с фактурными стрелками и свитшот в стиле поло.

Среди других вещей — футболки из хлопка с принтами дизайн-кода онлайн-кинотеатра Okko и двуслойный лонгслив из тонкого лиоцелла с логотипом коллаборации.

Премьера новой коллекции состоится 21 марта в магазинах и на официальном сайте Zarina, а также в онлайн-магазине мерча Okko.

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