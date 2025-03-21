2ГИС выяснил, в каких городах самые дешевые билеты в кино и театр

При этом кинотеатры на картах ищут чаще театров ― соотношение поиска 53,5% на 46,5%. Однако за последний год театры нарастили свою долю в поиске на 9%. В большинстве крупных городов театров больше, чем кинотеатров, причем почти в два раза. В миллионниках работают 406 первых и 786 вторых.