2ГИС выяснил, в каких городах самые дешевые билеты в кино и театр

2ГИС изучил цены театров и кинотеатров в 16 городах-миллионниках и выяснил, где билеты дешевле, а где дороже. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
Самые дешевые киносеансы в Красноярске, Воронеже и Омске ― билеты стоят чуть больше 200 рублей. Самыми дорогими оказались Краснодар (от 395 рублей), Волгоград (от 370) и Нижний Новгород (от 333).
Спектакли дешевле всего можно посетить в Волгограде Омске и Казани ― цены начинаются от 300 рублей. В самую значительную сумму обойдется поход в театр в Москве, Воронеже и Петербурге, где билеты стоят от 900 рублей.
В целом в крупных российских городах поход в театр обходится в 2,5 раза дороже киносеанса. Билет на спектакль стоит в среднем от 770 рублей, в кино ― от 287 рублей.
При этом кинотеатры на картах ищут чаще театров ― соотношение поиска 53,5% на 46,5%. Однако за последний год театры нарастили свою долю в поиске на 9%. В большинстве крупных городов театров больше, чем кинотеатров, причем почти в два раза. В миллионниках работают 406 первых и 786 вторых.
Лидерами по доступности кинотеатров стали Петербург, Москва и Казань, где в пешей доступности от них живут около 40% населения. По пешей доступности театров лидирует Красноярск — здесь рядом живет 35% населения. За ним идут Екатеринбург (32,6%), Москва (32,3%) и Петербург (32,2%).
В марте 2025 года в карточках кинотеатров и театров в 2ГИС кроме справочной информации появилась дополнительная ― список мероприятий и стоимость билетов, которые можно купить через «Афишу». Чтобы найти кинотеатры и театры с расписанием и ценами, нужно ввести в поисковой строке 2ГИС «афиша мероприятий».