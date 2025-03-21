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ЮНЕСКО: таяние ледников угрожает водоснабжению 2 млрд человек

Сегодня в 10:17
Фото: Agustín Lautaro/Unsplash

Тающие ледники угрожают перебоями снабжения продовольствием и водой 2 млрд человек во всем мире, сообщила The Guardian со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.

Две трети всех орошаемых сельскохозяйственных земель в мире, вероятно, так или иначе пострадают от таяния ледников и уменьшения количества снега в горных районах, вызванного климатическим кризисом.

Более 1 млрд человек живут в горах, и половина из них в развивающихся странах уже испытывает нехватку продовольствия. Ситуация может усугубиться, поскольку производство пищевых продуктов в таких регионах зависит от горных вод, таяния снегов и ледников, согласно докладу World Water Development Report 2025.

Развитые страны также находятся в зоне риска. В США бассейн реки Колорадо страдает от засухи с 2000 года, а повышение температуры приводит к тому, что все больше осадков выпадает в виде дождя. Эта вода испаряется быстрее, чем горный снег, усугубляя условия засухи.

«Независимо от того, где мы живем, все мы в той или иной степени зависим от гор и ледников. Но этим природным водонапорным башням грозит неминуемая опасность. Этот доклад говорит о настоятельной необходимости принятия мер», — сказала Одри Азулай, генеральный директор ЮНЕСКО.

Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, темпы таяния ледников стали самыми высокими за всю историю наблюдений. По ее данным, за последние три года произошла самая большая в истории потеря массы ледников. В числе наиболее пострадавших регионов оказались Норвегия, Швеция, архипелаг Шпицберген и тропические Анды.

Восточная Африка потеряла 80% своих ледников, а в Андах с 1998 года растаяло от их трети до половины. Ледники в Альпах и Пиренеях, наиболее пострадавших в Европе, сократились примерно на 40% за тот же период.

По словам Абу Амани, директора отдела научных программ по водным ресурсам ЮНЕСКО, сокращение ледников имеет еще одно последствие: на месте отражающей поверхности появляется темная почва, которая поглощает тепло. «Таяние ледников влияет на отражение [солнечного] излучения, что скажется на всей климатической системе», — предупредил он.

Кроме того, возрастет количество лавин, поскольку дождь, выпавший на снег, служит одним из основных факторов лавинообразования. Вода, скопившаяся в тающих ледниках, также может выходить наружу, вызывая внезапные наводнения в долинах или на склонах, где живут люди. Оттаивает и вечная мерзлота, высвобождая метан из горных почв, которые обнажают тающие ледники.

Исследование, опубликованное в прошлом месяце в журнале Nature, показало, что половина общей массы ледников будет потеряна к концу века, если глобальное потепление не будет остановлено.

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Теги:
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