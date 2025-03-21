ЮНЕСКО: таяние ледников угрожает водоснабжению 2 млрд человек

«Независимо от того, где мы живем, все мы в той или иной степени зависим от гор и ледников. Но этим природным водонапорным башням грозит неминуемая опасность. Этот доклад говорит о настоятельной необходимости принятия мер», — сказала Одри Азулай, генеральный директор ЮНЕСКО.