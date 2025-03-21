Аманда Сейфрид отказалась сыграть Гамору в «Стражах Галактики», думая, что фильм будет провальным

«Я точно получила предложение и пару дней размышляла над ним. Я не хотела жить в Лондоне шесть месяцев в году. Был еще один фильм, в котором я очень хотела сняться с Сетом МакФарлейном, „Миллион способов потерять голову“. Мне показалось, что этот проект — это хорошая возможность», — рассказала Сейфрид.