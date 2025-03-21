Аманда Сейфрид отказалась сыграть Гамору в «Стражах Галактики», думая, что фильм будет провальным

Аманда Сейфрид рассказала в подкасте «Happy Sad Confused», что отказалась сыграть Гамору во франшизе «Стражи Галактики».
По словам актрисы, она боялась, что может застрять на проекте надолго и что ей нужно будет изменить цвет волос.
«Я точно получила предложение и пару дней размышляла над ним. Я не хотела жить в Лондоне шесть месяцев в году. Был еще один фильм, в котором я очень хотела сняться с Сетом МакФарлейном, „Миллион способов потерять голову“. Мне показалось, что этот проект — это хорошая возможность», — рассказала Сейфрид.
Актриса также отметила, что она боялась участвовать в «Стражах Галактики», так как думала, что лента провалится, а это плохо для карьеры. По ее словам, она была «слишком напугана», чтобы рискнуть на фильм, который в итоге стал хитом Marvel Studios и собрал 773 млн долларов в прокате.
«Я думала, что раз речь идет о говорящем дереве и говорящем еноте, то это будет первый провал Marvel, и мы с Крисом Праттом больше никогда не будем работать. Я ошибалась!» — отметила она.