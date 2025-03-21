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Сериал «Первый номер» получит второй сезон

Сегодня в 08:13
Фото: Kion

Сериал «Первый номер» получит второй сезон. Об этом сообщает Kion.

К своей роли вернется Евгений Цыганов. Остальные подробности не уточняются.

«Первый номер» рассказывает об известном в прошлом писателе Константине Иноземцеве, который переживает творческий и личностный кризис.

Погрязнув в долгах, он получает неожиданное предложение возглавить популярный глянцевый журнал. Сериал Сергея Минаева основан на реальных событиях и вдохновлен его личным опытом.

Режиссером «Первого номера» выступил Клим Козинский, известный по работам «Вне себя» и «13 клиническая».

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