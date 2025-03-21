Сериал «Первый номер» получит второй сезон. Об этом сообщает Kion.
К своей роли вернется Евгений Цыганов. Остальные подробности не уточняются.
«Первый номер» рассказывает об известном в прошлом писателе Константине Иноземцеве, который переживает творческий и личностный кризис.
Погрязнув в долгах, он получает неожиданное предложение возглавить популярный глянцевый журнал. Сериал Сергея Минаева основан на реальных событиях и вдохновлен его личным опытом.
Режиссером «Первого номера» выступил Клим Козинский, известный по работам «Вне себя» и «13 клиническая».