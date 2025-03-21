Суд в Петербурге обязал ресторан Ксении Собчак и Антона Пинского выплатить 1 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал ООО «Манила», которое управляет рестораном Veter Ксении Собчак и Антона Пинского, убрать товарный знак Veter из названия заведения и выплатить 1 млн рублей предпринимательнице Вере Абель за его использование. Об этом пишет «Фонтанка».
Суд принял это решение еще 18 марта, но известно о нем стало только сейчас. Товарный знак Veter был зарегистрирован Верой Абель 10 декабря 2018 года и действовал до 10 июня 2024 года.
Под этим брендом предпринимательница сначала выпускала журнал, а позже создала сеть кофеен в формате to go — Veter Grocery и «Veter Кафе». Собчак и Пинский открыли ресторан Veter в 2023 году. Пинский владеет 85% акций, а Собчак — 15%.
В 2023 году ООО «Манила» обратилась в суд с просьбой частично ограничить авторские права Абель на использование товарного знака Veter. 10 июня 2024 года суд удовлетворил требования и снял охрану с торгового знака по классу предприятий общепита.
В феврале этого года компания подала еще один иск, но на этот раз с требованием полностью прекратить охрану этого товарного знака из‑за его неиспользования. Суд требование отклонил, а в ответ Абель подала иск о запрете использования ее товарного знака рестораном Собчак и Пинского.