Суд в Петербурге обязал ресторан Ксении Собчак и Антона Пинского выплатить 1 млн рублей

Сегодня / 06:02
В разработку запущен фильм по игре Split Fiction
Сегодня / 08:13
Сериал «Первый номер» получит второй сезон
Сегодня / 07:47
В США поймали бывшего звукоинженера Эминема, который украл его неизданные треки и продавал их в сети
Сегодня / 07:17
Конор МакГрегор заявил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии
Сегодня / 07:08
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу об авторских правах на песню «All I Want for Christmas Is You»
Сегодня / 23:44
Панк-рок-музыкант Джоуи Рамон из группы Ramones станет героем детской книги
Сегодня / 22:54
Белла Рэмси призналась, что у нее аутизм
Сегодня / 21:49
«Знакомство с родителями-4» поставит режиссер Джон Гамбург
Вчера / 20:51
Сидни Суини сыграет в триллере «Я притворялась пропавшей девочкой»
Вчера / 20:07
Тина Фей ездит в отпуск с друзьями в тизере комедии «Четыре сезона»
Вчера / 19:00
Жизель Пелико объявила о выходе своих мемуаров
Вчера / 18:23
Реже-Жан Пейдж снимется в «Графе Монте-Кристо»
Вчера / 18:06
Вышел трейлер второго сезона «Ходячих мертвецов: Мертвого города»
Вчера / 17:56
Apple теряет более 1 млрд долларов на стриминге
Вчера / 17:26
Мультфильм «Тайна Коко» получит продолжение. Оно выйдет в 2029 году
Вчера / 17:26
Хардкор-группа Gel объявила о распаде из‑за гитариста. Он тратил общие деньги на OnlyFans и доставку
Вчера / 16:51
Президентом Международного олимпийского комитета впервые избрали женщину
Вчера / 16:37
Гринпис обязали выплатить более 660 млн долларов за клевету о нефтяной компании
Вчера / 15:42
Брук Шилдс cнимется в ситкоме в духе «Голубой лагуны»
Вчера / 15:23
Каждая десятая россиянка сталкивалась с домогательствами начальства
Вчера / 15:11
Сэмюэль Л.Джексон рассказал о совете, который дал ему Брюс Уиллис на съемках «Крепкого орешка-3»
Вчера / 14:58
Netflix снимет реалити-шоу о шоколадной фабрике Вилли Вонки
Вчера / 14:22
Люди, считающие себя красивыми, зарабатывают на 45% больше
Вчера / 13:58
Ученые рассказали об уменьшении влияния темной энергии на расширение Вселенной
Вчера / 13:28
Уилл Хочман из «Голубой крови» сыграет в «Восходе корпорации „Воут“» — спин-оффе «Пацанов»
Вчера / 13:26
Леонардо Ди Каприо в первом тизере «Одной битвы за другой»
Вчера / 13:19
За год 1500 москвичей получили административку за домашнее насилие
Вчера / 13:05
На антарктической базе ученый подверг коллег насилию. Эвакуировать группу смогут лишь в декабре

Суд в Петербурге обязал ресторан Ксении Собчак и Антона Пинского выплатить 1 млн рублей

Сегодня в 08:12
Фото: veter.restaurant

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал ООО «Манила», которое управляет рестораном Veter Ксении Собчак и Антона Пинского, убрать товарный знак Veter из названия заведения и выплатить 1 млн рублей предпринимательнице Вере Абель за его использование. Об этом пишет «Фонтанка».

Суд принял это решение еще 18 марта, но известно о нем стало только сейчас. Товарный знак Veter был зарегистрирован Верой Абель 10 декабря 2018 года и действовал до 10 июня 2024 года.

Под этим брендом предпринимательница сначала выпускала журнал, а позже создала сеть кофеен в формате to go — Veter Grocery и «Veter Кафе». Собчак и Пинский открыли ресторан Veter в 2023 году. Пинский владеет 85% акций, а Собчак — 15%.

В 2023 году ООО «Манила» обратилась в суд с просьбой частично ограничить авторские права Абель на использование товарного знака Veter. 10 июня 2024 года суд удовлетворил требования и снял охрану с торгового знака по классу предприятий общепита.

В феврале этого года компания подала еще один иск, но на этот раз с требованием полностью прекратить охрану этого товарного знака из‑за его неиспользования. Суд требование отклонил, а в ответ Абель подала иск о запрете использования ее товарного знака рестораном Собчак и Пинского.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами