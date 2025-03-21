В США поймали бывшего звукоинженера Эминема, который украл его неизданные треки и продавал их в сети

Прокуратура Мичигана обвинила бывшего помощника Эминема Джозефа Стрейнджа в нарушении авторских прав. Он украл неизданные треки рэпера и продавал их, говорится на сайте Минюста США.
Сотрудники музыкальной студии Эминема обратились в ФБР в январе 2025 года. Они сообщили, что обнаружили в интернете неизданную музыку артиста, которая еще была в разработке. Треки предлагались для продажи на различных сайтах. На изображении со списком неизданных песен сотрудники опознали снимок жесткого диска, который находился в студии в городе Ферндейл.
ФБР нашло несколько человек, купивших эту неизданную музыку. Они рассказали, что продавцом выступил Джозеф Стрейндж, который работал звукоинженером у Эминема с 2007 по 2021 год.
Если Стрейнджа признают виновным в нарушении авторских прав, ему могут назначить до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов. По обвинению в незаконной транспортировке товаров между штатами звукоинженеру грозит еще до 10 лет заключения.
Как отмечает аккаунт The Eminem Bible в X, у Эминема украли более 100 неизданных треков. Среди них демозаписи, референсы и черновики ― некоторые датировались 2000-ми годами. Один из покупателей ― человек с никнеймом Doja Rat ― отдал за них Стрейнджу 50 тыс. долларов в биткоинах. Агенты ФБР, пришедшие с обыском к Стрейнджу, обнаружили у него рукописные тексты Эминема и 12 тыс. аудиофайлов с музыкой рэпера и других артистов, которые он вынес со студии на съемном диске.