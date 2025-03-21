В США поймали бывшего звукоинженера Эминема, который украл его неизданные треки и продавал их в сети

Сотрудники музыкальной студии Эминема обратились в ФБР в январе 2025 года. Они сообщили, что обнаружили в интернете неизданную музыку артиста, которая еще была в разработке. Треки предлагались для продажи на различных сайтах. На изображении со списком неизданных песен сотрудники опознали снимок жесткого диска, который находился в студии в городе Ферндейл.