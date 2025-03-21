Конор МакГрегор заявил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии

«Кто еще встанет против правительства и выступит против этого закона? Любой другой кандидат в президенты, которого они попытаются выдвинуть, не окажет им никакого сопротивления. Я выступлю! Для ясности: будучи президентом, я предложу вынести этот законопроект на референдум», ― написал он.