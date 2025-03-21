Конор МакГрегор заявил, что будет баллотироваться на пост президента Ирландии

Конор МакГрегор написал в инстаграме*, что намерен баллотироваться на пост президента Ирландии. Боец смешанных единоборств раскритиковал пакт ЕС, направленный на более равномерное распределение нагрузки по обработке заявок на убежище между странами блока.
«Кто еще встанет против правительства и выступит против этого закона? Любой другой кандидат в президенты, которого они попытаются выдвинуть, не окажет им никакого сопротивления. Я выступлю! Для ясности: будучи президентом, я предложу вынести этот законопроект на референдум», ― написал он.
Как отмечает CNN, МакГрегор, занимающий антимигрантскую позицию, в последние годы стал лидером ирландских крайне правых сил. Несколько дней назад, в День святого Патрика, он встречался в Белом доме с Дональдом Трампом.
На брифинге после встречи с президентом США он обвинил правительство Ирландии в том, что оно «предало голоса» ирландцев и позволило мигрантам захватить провинциальные города. «Ирландия стоит на грани утраты своей ирландской идентичности», — заявил он.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ответ сказал, что высказывания МакГрегора «не соответствуют духу Дня святого Патрика и не отражают взглядов ирландского народа».
Ирландия ― парламентская республика, в которой президент исполняет скорее церемониальную функцию. Однако он может наложить вето на законопроекты, принятые парламентом.
В прошлом ноябре суд в Дублине признал Конора МакГрегора виновным в изнасиловании. Присяжные посчитали, что спортсмен жестоко изнасиловал и избил девушку в Дублине в 2018 году. Пострадавшей присудили компенсацию в 250 тыс. долларов. МакГрегор утверждал, что секс был по обоюдному согласию.
В январе 2025-го против бойца подали еще один иск о сексуализированном насилии. 49-летняя женщина обвинила бойца в нападении во время матча «Майами Хит» в июне 2023-го.
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