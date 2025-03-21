Мэрайя Кэри выиграла суд по делу об авторских правах на песню «All I Want for Christmas Is You»

Мэрайя Кэри выиграла судебный процесс по делу об авторских правах на песню «All I Want for Christmas Is You». Об этом сообщает Variety.
В 2023 году автор песен Энди Стоун и Трой Пауэрс подали иск против Кэри. Они утверждали, что написали одноименную песню в 1988 году и она стала хитом в стиле кантри и получила «широкое сезонное эфирное воспроизведение» в 1993 году. По их мнению, Кэри имела доступ к песне из‑за ее коммерческого успеха.
Однако федеральный судья с помощью музыковедческого анализа установил, что песни «очень разные» и что единственным сходным элементом между ними является «использование общей лирической идеи и клише рождественской песни, которые были широко распространены до этого».
Суд отклонил иск Стоуна, заявив, что он не сумел доказать копирование его песни. Его также обязали оплатить адвокатов Кэри в качестве наказания за «ненужные расходы в ответ на легкомысленные юридические аргументы и неподтвержденные фактические утверждения».
Впервые Стоун подал иск к Кэри на 20 млн долларов в 2022 году. Он утверждал, что был соавтором песни с таким же названием и не давал разрешения на ее использование. По словам Стоуна, его группа Vince Vance and the Valiants записала и выпустила свой трек в 1989 году, а в 1993 году и клип на нее. Позже автор песен отозвал свой иск.