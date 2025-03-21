Мэрайя Кэри выиграла суд по делу об авторских правах на песню «All I Want for Christmas Is You»

В 2023 году автор песен Энди Стоун и Трой Пауэрс подали иск против Кэри. Они утверждали, что написали одноименную песню в 1988 году и она стала хитом в стиле кантри и получила «широкое сезонное эфирное воспроизведение» в 1993 году. По их мнению, Кэри имела доступ к песне из‑за ее коммерческого успеха.