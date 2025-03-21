В разработку запущен фильм по игре Split Fiction

Story Kitchen готовит экранизацию новой кооперативной игры Split Fiction от разработчика It Takes Two. Об этом сообщает Variety.
Студия ищет актеров, сценаристов и режиссеров, поскольку от нескольких ведущих голливудских студий стали поступать предложения о продаже прав на игру.
Авторами Split Fiction стали режиссер и глава Hazelight Studios Юсеф Фарес и Себастьян Йоханссон. Игра стала хитом среди геймеров и критиков. За первую неделю после релиза 6 марта было продано более 2 млн копий игры.
Сюжет рассказывает о двух писательницах — Мио и Зои (так зовут дочерей дочерей), работающих в жанре научной фантастики. Они получают приглашение принять участие в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность.
Однако все идет не по плану. Мио и Зои оказываются запертыми внутри симуляции, где их миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.