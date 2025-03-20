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Панк-рок-музыкант Джоуи Рамон из группы Ramones станет героем детской книги

Сегодня в 23:44
Фото: Tim Mosenfelder / Getty Images

Американский панк-рок-музыкант Джоуи Рамон, известный по группе Ramones, станет героем детской книги. Об этом сообщил NME.

Издание «Gabba Gabba We Accept You: The Wondrous Tale of Joey Ramone» расскажет историю жизни артиста, который скончался в 2001 году от рака. Она, как надеются авторы, поможет юным читателям понять, как преодолеть сложности взросления.

«История неудачника, который вырос и стал героем панк-рока» научит детей быть самим собой, доверять своему внутреннему «компасу» и принимать собственную уникальность. Книгу создадут Джей Раттенберг и Люсинда Шрайбер.

«Моей дочери только что исполнилось 11 лет, так что последние годы я провела в мире детских книг. Думаю, я прочитала 97 книг об Аврааме Линкольне и 12984 книги о Рут Бейдер Гинзбург», — поделилась Раттенберг.

Она призналась, что осознала роль панк-культуры в своей жизни. Многие жизненные уроки Раттенберг извлекла «не через семью или школу, а через панк-культуру». История Ramones показалась автору «идеальным воплощением этого».

Книга о Джоуи Рамоне выйдет 27 июня в издательстве Drag City. Предзаказ издания можно оформить по ссылке.

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