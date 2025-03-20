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Белла Рамзи призналась, что у нее аутизм

Сегодня в 22:54
Фото: Lorne Thomson / Getty Images

Британская актриса Белла Рамзи, известная по сериалам «Одни из нас» и «Игра престолов», рассказала в интервью британскому Vogue о диагностированном у нее аутизме.

Артистка призналась, что ей поставили диагноз во время съемок в первом сезоне «Одни из нас». По словам Рамзи, один из членов съемочной группы предположил, что у Беллы может быть аутизм, поскольку у его дочери были похожие симптомы.

После этого Рамзи отправилась к психиатру, который подтвердил опасения актрисы. Белла отметила, что «всегда думала», что она может быть нейроотличным человеком. В детстве кинозвезда чувствовала себя не в своей тарелке в школе.

Девушке казалось, что она «чудачка» и «одиночка». Рамзи ощущала себя комфортнее среди взрослых людей, чем среди сверстников. Кроме того, она испытывала сенсорные сложности и была гиперчувствительна к языку тела других людей, а также микровыражениям на их лицах.

По мнению Беллы, аутизм помогает ей в профессии. «Я всегда наблюдала за людьми и училась у них. Необходимость учиться тому, как общаться и взаимодействовать с окружающими людьми, помогла мне в актерской игре», — считает артистка.

Рамзи добавила, что ей также нравится рутинные дела. Съемочная площадка, как отметила она, в этом отношении очень ей подходит, ведь там существует детальное расписание. «У меня есть время прибытия, мне говорят, что надеть, как стоять, где стоять и что есть», — пояснила актриса.

Знание своего диагноза Белла называет «освобождением». «Он позволяет мне идти по миру с большим достоинством по отношению к себе, не имея возможности выполнять простые повседневные задачи, с которыми, кажется, справляются все», — сказала она.

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