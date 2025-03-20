«Знакомство с родителями 4» поставит режиссер Джон Гамбург

Американский режиссер Джон Гамбург, снявший фильма «А вот и Полли» и «Почему он?», станет постановщиком комедии «Знакомство с родителями 4». Об этом написал Deadline.
Гамбург также напишет сценарий картины. Он работал над текстом трех предыдущих частей франшизы. Каким будет сюжет нового фильма не раскрывается. Известно, что к своим ролям вернутся Бен Стиллер, Роберт Де Ниро, Тери Поло и Блайт Даннер.
Де Ниро выступит продюсером проекта наряду с Гамбургом, Джейн Розенталь из Tribeca Productions, Джеем Роучем из Delirious Media, Беном Стиллером и Джоном Лешером из Red Hour Films.
Ранее сообщалось, что четвертая часть «Знакомства с родителями» получит подзаголовок «Маленькие Факеры». Картину выпустит студия Universal Pictures.
Комедия «Знакомство с родителями» вышла на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грэга с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грэга перед свадьбой пары.
Третья часть серии появилась в 2010 году, ее снял Пол Вайц. Лента показала, как выглядит жизнь полюбившихся героев спустя десять лет после свадьбы. К этому момент Пэм и Грэг уже стали родителями.