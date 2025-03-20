Сидни Суини сыграет в триллере «Я притворялась пропавшей девочкой»

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос», снимется в триллере «Я притворялась пропавшей девочкой». Об этом сообщил Deadline.
Фильм выпустит студия Warner Bros. Сценаристом ленты станет лауреат премии «Оскар» Эрик Рот, работавший над «Дюной» и «Форрестом Гампом». Суини выступит продюсером картины.
В основу проекта ляжет рассказ Джо Кота, опубликованный на Reddit. В нем проходимка выдала себя за пропавшую девушку, чтобы ограбить ее семью, но вскоре поняла, что совершила ужасную ошибку.
Экранизацией этой истории займутся Рой Ли из Vertigo, Стивен Шнайдер, Тревор Энгельсон и Аарон Фолбе из Underground. Когда пройдут съемки фильма и когда он выйдет на экраны, пока неизвестно.