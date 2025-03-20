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Тина Фэй ездит в отпуск с друзьями в тизере комедии «Четыре сезона»

Вчера в 20:07
Кадр: Netflix

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер комедии «Четыре сезона», которая выйдет на стриминговой платформе 1 мая. Проект разработали Тина Фэй («Несгибаемая Кимми Шмидт», «Дрянные девчонки»), Лэнг Фишер и Трейси Уигфилд.

Фэй также сыграла одну из главных ролей. Ее героиня в ленте ездит с мужем и друзьями семьи в отпуск каждый сезон. Вместе путешественники переживают успехи и неудачи, попадая в нелепые ситуации и разбираясь в перипетиях жизни.

Актерский костяк проекта составили, помимо Фэй, Уилл Форте («Последний человек на Земле»), Керри Кенни-Силвер («Рино 911»), Марко Калвани («Высокий прилив»), Эрика Хеннингсен («Отель Хащбин»), Колман Доминго («Синг-Синг») и Стив Карелл («Офис»).

В основу сериала лег фильм «Времена года» Алана Алды 1981 года. Он рассказал о взаимоотношениях трех супружеских пар, одна из которых решила расстаться.

Исполнительными продюсерами новой версии истории стали Дэвид Майнер, Джефф Ричмонд и Эрик Гуриан. Режиссерами эпизодов стали Роберт Пульчини, Шари Спрингер Берман, Оз Родригес, Доминго, Ричмонд и Фишер.

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