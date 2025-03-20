Тина Фэй ездит в отпуск с друзьями в тизере комедии «Четыре сезона»

Фэй также сыграла одну из главных ролей. Ее героиня в ленте ездит с мужем и друзьями семьи в отпуск каждый сезон. Вместе путешественники переживают успехи и неудачи, попадая в нелепые ситуации и разбираясь в перипетиях жизни.