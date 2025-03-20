Реже-Жан Пейдж снимется в «Графе Монте-Кристо»

«Смелое, авантюрное повествование с душой — вот причина, по которой я занялся этим бизнесом, и это основа всего, что мы делаем. Работая вместе с невероятными соавторами, A Mighty Stranger создает творческие проекты, которые расширят культурный горизонт посредством чистого развлечения», — отметил актер.