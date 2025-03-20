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Реже-Жан Пейдж снимется в «Графе Монте-Кристо»

Сегодня в 18:23
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Звезда сериала «Бриджертоны» Реже-Жан Пейдж снимется в новой экранизации романа «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Об этом сообщил Deadline.

Пейдж исполнит главную роль в фильме, который разарбатает независимая студия Department M Майка Ларокки и Майкла Шефера. Актер также выступит продюсером проекта через свою компанию A Mighty Stranger вместе с Эмили Браун и Ючи фон Линтелом из YouRoc.

Сценарий будущей картины напишет Патрик Несс. Кто выступит режиссеров ленты, пока неясно. Пейдж заявил, что его новый проект попытается «раскрыть глубины творчества Дюма так, как это еще не делали».

«Смелое, авантюрное повествование с душой — вот причина, по которой я занялся этим бизнесом, и это основа всего, что мы делаем. Работая вместе с невероятными соавторами, A Mighty Stranger создает творческие проекты, которые расширят культурный горизонт посредством чистого развлечения», — отметил актер.

Французский писатель Александр Дюма написал приключенческий роман «Граф Монте-Кристо» в 1844–1846 годах. Он рассказал о моряке, ложно обвиненном в измене. Спустя много лет заключения герой сбегает из тюрьмы и стремится отомстить своим обидчикам, попутно становясь богатым графом.

Роман получил множество экранизаций, в том числе в США. В 2002 году на экраны, к примеру, вышел фильм «Граф Монте-Кристо» с Джеймсом Кэвизелом в главной роли.

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