Жизель Пелико объявила о выходе своих мемуаров

Мемуары Жизель Пелико, пережившей массовое изнасилование, планируют издать в начале следующего года, пишет The Guardian.
Пелико стала известна всему миру в прошлом году. Тогда женщина отказалась от права на анонимность в ходе судебного процесса в отношении ее бывшего мужа. Его признали виновным в том, что накачивал ее наркотиками и насиловал, а также приглашал десятки незнакомцев для насилия над ней в течение почти десяти лет.
«Книга „Hymn to Life“ („Гимн жизни“) расскажет историю Пелико ее словами, даст утешение и надежду, а также внесет позитивный вклад в разговор о стыде и в изменение мира», — заявило издательство The Bodley Head.
«Я безмерно благодарна за необычайную поддержку, которую я получила с самого начала судебного процесса. Теперь я хочу рассказать свою историю своими словами. С помощью этой книги я надеюсь передать послание силы и мужества всем тем, кто подвергается тяжелым испытаниям. Пусть они никогда не испытывают стыда. И пусть со временем они научатся вновь наслаждаться жизнью и обретут покой», — сказала Пелико.
Ее экс-мужа Доминика Пелико в декабре приговорили к 20 годам тюрьмы. Пятьдесят других мужчин осуждили за изнасилование, попытку изнасилования или насильственные действия сексуального характера. Доминик связался с этими людьми по Интернету, приглашая насиловать его накачанную наркотиками жену.
Дочь Пелико, Каролина Дариан, подала судебный иск против своего отца, обвинив его в накачивании ее наркотиками и сексуализированном насилии над ней, когда ей было около 30. В декабре Дариан опубликовала мемуары под названием «Я больше никогда не буду называть его папой».
Книга Пелико выйдет 27 января 2026 года на 20 языках. Пелико «стала глобальной иконой. Мы верим, что ее голос в этой книге будет звучать для многих еще долгие годы», — сказал Стюарт Уильямс, директор The Bodley Head.