Жизель Пелико объявила о выходе своих мемуаров

Пелико стала известна всему миру в прошлом году. Тогда женщина отказалась от права на анонимность в ходе судебного процесса в отношении ее бывшего мужа. Его признали виновным в том, что накачивал ее наркотиками и насиловал, а также приглашал десятки незнакомцев для насилия над ней в течение почти десяти лет.