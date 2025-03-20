Apple теряет более 1 млрд долларов на стриминге

Apple теряет более 1 миллиарда долларов в год на стриминге Apple TV. В 2024 году корпорация впервые сократила свои расходы на производство на 500 млн долларов, сообщает The Information со ссылкой на двух инсайдеров.
С момента запуска стриминга в 2019 году Apple тратила более 5 млрд долларов в год. Как отмечает Deadline, миллиарды долларов в убытке — это нормально для стримингов в первые годы после запуска, и многие уже выходят в плюс. В прошлом году Apple заработала 391 млрд долларов, поэтому она может легче перенести потери.
The Information также раскрыл количество подписчиков Apple TV+. Корпорация никогда не делилась публично количеством подписчиков, но, по данным издания, у стриминга есть 45 млн зрителей клиентов. Он обошел Peacock с 36 млн и следует за Hulu с 53 млн.
Число подписчиков Apple TV+ могло увеличиться на волне успеха «Разделения». Зрители посмотрели 3 млрд минут этого сериала после выхода второго сезона: в среднем это около одного просмотренного эпизода на подписчика.