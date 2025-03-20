Apple теряет более 1 млрд долларов на стриминге

С момента запуска стриминга в 2019 году Apple тратила более 5 млрд долларов в год. Как отмечает Deadline, миллиарды долларов в убытке — это нормально для стримингов в первые годы после запуска, и многие уже выходят в плюс. В прошлом году Apple заработала 391 млрд долларов, поэтому она может легче перенести потери.