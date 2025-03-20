Вышел трейлер второго сезона «Ходячих мертвецов: Мертвого города»

AMC Networks выпустила трейлер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город». Его премьера состоится 4 мая.
Под мелодию дуэта Роджерс и Харт «Manhattan» трейлер показывает конфликты и новых злодеев пост-апокалиптического Нью-Йорка. «Видите ли, сила это власть. Так что если вы не с нами… думаю, вас ждет… небольшой шок», — произносит Неган в исполнении Джеффри Дина Моргана.
Во втором сезоне, в условиях войны за контроль над Нью-Йорком, Мэгги (Лорен Кохан) и Неган (Морган) оказываются заложниками противоборствующих сторон. По мере того, как пути героев переплетаются, они понимают, что выход для обоих более сложен и мучителен, чем они могли представить.
В сериале также снимаются Гай Чарльз, Желько Иванек, Махина Анн Мари Наполеон, Лиза Эмери, Логан Ким, Даша Поланко, Ким Коутс и другие.