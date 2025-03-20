Вышел трейлер второго сезона «Ходячих мертвецов: Мертвого города»

Во втором сезоне, в условиях войны за контроль над Нью-Йорком, Мэгги (Лорен Кохан) и Неган (Морган) оказываются заложниками противоборствующих сторон. По мере того, как пути героев переплетаются, они понимают, что выход для обоих более сложен и мучителен, чем они могли представить.