Мультфильм «Тайна Коко» получит продолжение. Оно выйдет в 2029 году

Мультфильм «Тайна Коко», получивший премию «Оскар» в 2018 году как лучший анимационный фильм, получит продолжение. Об этом сообщила в соцсетях студия Pixar.
«Тайка Коко-2» выйдет в кинопрокат в 2029 году. Проект находится на ранней стадии. По словам главы Disney Боба Айгера, мультфильм будет полон юмора и приключений.
Разработкой картины занимается режиссер Адриан Молина, который в ближайшее время представит другую свою ленту — «Элио». Также в «Тайне Коко-2» участвует лауреат «Оскара» Ли Анкрич.
Продюсером анимационного проекта выступит Марк Нильсен, работавший над «Историей игрушек-4» и «Головоломкой-2».
Оригинальная «Тайна Коко» вышла в 2017 году. Мультфильм рассказал о мексиканском мальчике Мигеле, мечтающем стать музыкантом и отправившемся в Страну мертвых, чтобы узнать настоящую историю своей семьи.