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Президентом Международного олимпийского комитета впервые избрали женщину

Сегодня в 16:51
Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Президентом Международного олимпийского комитета впервые стала женщина — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве. Об этом сообщил МОК.

На должность претендовали также и другие кандидаты, в том числе Фейсал аль-Хуссейн, Дэвид Лаппартьян, Юхан Элиаш, Хуан Анонио Самаранч, Себастьян Коу и Моринари Ватанабэ. Ковентри стала первым представителем африканской страны во главе МОК.

«Юная девушка, которая много лет назад впервые начала плавать в Зимбабве, и мечтать не могла о таком моменте. <…> Я надеюсь, что это голосование станет вдохновением для многих людей. Сегодня „стеклянные потолки“ были разбиты, и я полностью осознаю свою ответственность как образца для подражания», — прокомментировала Ковентри.

Томас Бах, который был президентом МОК с 2013 года, признался, что «горячо приветствует» решение членов комитета. «Нет сомнений, что будущее нашего олимпийского движения светлое и что ценности, за которые мы выступаем, продолжат направлять нас в грядущие годы», — подчеркнул он.

Кирсти Ковентри выступала на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине. На обоих турнирах зимбабвийская пловчиха выиграла золото в 200-метровке на спине. В активе спортсменки также четыре серебряные олимпийские медали и одна бронза.

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