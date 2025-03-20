Президентом Международного олимпийского комитета впервые избрали женщину

Президентом Международного олимпийского комитета впервые стала женщина — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве. Об этом сообщил МОК.
На должность претендовали также и другие кандидаты, в том числе Фейсал аль-Хуссейн, Дэвид Лаппартьян, Юхан Элиаш, Хуан Анонио Самаранч, Себастьян Коу и Моринари Ватанабэ. Ковентри стала первым представителем африканской страны во главе МОК.
«Юная девушка, которая много лет назад впервые начала плавать в Зимбабве, и мечтать не могла о таком моменте. <…> Я надеюсь, что это голосование станет вдохновением для многих людей. Сегодня „стеклянные потолки“ были разбиты, и я полностью осознаю свою ответственность как образца для подражания», — прокомментировала Ковентри.
Томас Бах, который был президентом МОК с 2013 года, признался, что «горячо приветствует» решение членов комитета. «Нет сомнений, что будущее нашего олимпийского движения светлое и что ценности, за которые мы выступаем, продолжат направлять нас в грядущие годы», — подчеркнул он.
Кирсти Ковентри выступала на Олимпийских играх 2004 года в Афинах и 2008 года в Пекине. На обоих турнирах зимбабвийская пловчиха выиграла золото в 200-метровке на спине. В активе спортсменки также четыре серебряные олимпийские медали и одна бронза.