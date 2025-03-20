Президентом Международного олимпийского комитета впервые избрали женщину

«Юная девушка, которая много лет назад впервые начала плавать в Зимбабве, и мечтать не могла о таком моменте. <…> Я надеюсь, что это голосование станет вдохновением для многих людей. Сегодня „стеклянные потолки“ были разбиты, и я полностью осознаю свою ответственность как образца для подражания», — прокомментировала Ковентри.