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Хардкор-группа Gel объявила о распаде из‑за гитариста. Он тратил общие деньги на OnlyFans и доставку

Сегодня в 17:26
Фото: @gel

Молодая хардкор-панк-группа Gel из Нью-Джерси объявила о завершении карьеры из‑за «отвратительных поступков» бывшего участника, которые, по словам других музыкантов, нанесли коллективу «непоправимый ущерб».

В заявлении, опубликованном в инстаграме*, Gel сообщили, что к распаду привели действия экс-гитариста Энтони Уэбстера. Среди проступков музыканта — использование средств группы для оплаты аренды квартиры, доставки еды, неоднократных покупок на OnlyFans и таинственных операций в CashApp.

Его бывшие коллеги отметили, что Уэбстер был единственным членом группы, имевшим доступ к банковскому счету коллектива. Другим участникам, по их словам, он в доступе отказывал.

Уэбстера также обвинили в публикации обнаженных фотографий своих коллег по группе (среди которых две девушки) на реддите. Кроме того, его соратники пожаловались, что из‑за него они неоднократно попадали в опасные ситуации во время туров на протяжении многих лет.

Gel образовались в 2018 году. С того момента коллектив выпустил два полноформатных альбома и несколько EP, став одной из самых популярных молодых групп в хардкор-панке. Онлайн-портал NME назвал их группой, «сформировавшей звучание хардкора в 2023-м».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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