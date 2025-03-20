Хардкор-группа Gel объявила о распаде из‑за гитариста. Он тратил общие деньги на OnlyFans и доставку

Уэбстера также обвинили в публикации обнаженных фотографий своих коллег по группе (среди которых две девушки) на реддите. Кроме того, его соратники пожаловались, что из‑за него они неоднократно попадали в опасные ситуации во время туров на протяжении многих лет.