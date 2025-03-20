Гринпис обязали выплатить более 660 млн долларов за клевету о нефтяной компании

В протестах против трубопровода около индейской резервации Стэндинг-Рок участвовали тысячи людей, но Гринпис утверждал, что не возглавлял их, а иск угрожает свободе слова. Там утверждали, что протесты возглавляли местные лидеры коренных народов, которые выступали против трубопровода, и им оказывали поддержку.