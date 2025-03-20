Гринпис обязали выплатить более 660 млн долларов за клевету о нефтяной компании

Суд присяжных США признал Гринпис ответственной за клевету и обязал выплатить более 660 млн долларов в качестве компенсации ущерба нефтяной компании. Организация может объявить себя банкротом, сообщает Би-би-си.
Базирующаяся в Техасе компания Energy Transfer обвиняла Гринпис в нарушении границ, нарушении общественного порядка и гражданском заговоре из‑за демонстраций против трубопровода Dakota Access в 2016-м и 2017 годах. Участники протестов незаконным образом пытались «нанести финансовый ущерб», утверждается в иске.
Еще до решения суда присяжных Северной Дакоты в Гринписе обещали подать апелляцию. Из‑за этого дела организация может объявить себя банкротом и закрыться спустя более чем 50 лет работы.
В протестах против трубопровода около индейской резервации Стэндинг-Рок участвовали тысячи людей, но Гринпис утверждал, что не возглавлял их, а иск угрожает свободе слова. Там утверждали, что протесты возглавляли местные лидеры коренных народов, которые выступали против трубопровода, и им оказывали поддержку.
Строительство трубопровода Dakota Access привлекло международное внимание во время первого президентского срока Дональда Трампа, когда группы коренных американцев разбили лагерь, пытаясь заблокировать прокладку возле Стэндинг-Рока. Протесты начались в апреле 2016 года и закончились в феврале 2017 года, когда Национальная гвардия и полиция разогнали демонстрантов.
На пике протестующих было более 10 тыс. человек. Среди низ были более 200 индейских племен, сотни ветеранов вооруженных сил США, актеров и политиков, включая нынешнего министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего.