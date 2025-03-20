Брук Шилдс cнимется в ситкоме в духе «Голубой лагуны»

Американская актриса Брук Шилдс снимется в ситкоме «Почти рай» в духе фильма «Голубая лагуна», в котором она сыграла одну из своих самых известных киноролей. Об этом сообщил Deadline.
Сериал выпустит телекомпания Fox. Он расскажет об «обычной, нормальной супружеской паре, которая сталкивается с обычными, нормальными проблемами, будучи застрявшей на необитаемом острове на десятилетия».
Партнером Шилдс по ситкому выступит Дэвид Спейд, известный по шоу «Saturday Night Live» и комедии «Одноклассники». Создателем «Почти рая» станет Дэнни Цукер, работавший над «Американской семейкой».
Проектом также займется Аарон Каплан из Kapital Entertainment. Ему пришла в голову идея шоу во время разговора с Шилдс. Каплан, как и Цукер, будет исполнительным продюсером ситкома.