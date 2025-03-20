Каждая десятая россиянка сталкивалась с домогательствами начальства

По словам экспертов, россияне стали резче реагировать на нарушение физических границ и даже предложения подвезти воспринимают как домогательство. Особенно это характерно для молодежи до 34 лет: именно молодые люди чаще рассказывают о неподобающем поведении (12% — со стороны менеджмента и 15% — со стороны коллег).