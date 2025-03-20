Каждая десятая россиянка сталкивалась с домогательствами начальства

16% россиянок сталкивались с харассментом от коллег. Среди мужчин о харассменте на рабочем месте сообщили 6%, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Superjob. О домогательствах со стороны руководства сообщили 11% женщин и 5% мужчин.
За два года эти показатели выросли. В 2023-м о харассменте заявляли 11% россиянок. Аналитики объясняют это тем, что домогательства на работе перестают быть табуированной темой.
По словам экспертов, россияне стали резче реагировать на нарушение физических границ и даже предложения подвезти воспринимают как домогательство. Особенно это характерно для молодежи до 34 лет: именно молодые люди чаще рассказывают о неподобающем поведении (12% — со стороны менеджмента и 15% — со стороны коллег).
Среди жительниц Москвы о харассменте со стороны коллег сообщили 15%, со стороны начальства ― 9%.
При этом лишь в каждой двадцатой компании существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования домогательств на работе.