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Skillbox запустил бесплатные конференции с экспертами в дизайне, маркетинге, IT и управлении

Сегодня в 06:30
Фото: Skillbox

Образовательная платформа Skillbox запустила серию бесплатных офлайн-конференций «Кафедра» с экспертами в областях дизайна, маркетинга, программирования и управления. Об этом представители компании рассказали «Афише Daily».

Встречи с экспертами состоятся в лектории московского офиса Skillbox на Ленинском проспекте. Они пройдут в формате открытого диалога. Слушатели смогут задать вопросы экспертам и получить фидбэк по своим проектам.

В конференциях примут участие креативный директор агентства Plenum Егор Мызник, дизайн-менеджер Алексей Чупин, работавший дизайн-директором МТС, design lead «Сбера» Алина Ермакова, руководитель группы дизайна «Пульса» Ольга Сартакова.

Также среди участников будут арт-директор МТС Егор Шугаев, арт-директор Skillbox Дмитрий Черненко и директор Центра дизайн-компетенции B2 °C «Сбера» Митя Осадчук, в прошлом — директор по дизайну «Иви» и креативный директор VK.

Гостей встреч ждут разговоры с фронтенд-разработчиком СберБанка Романом Троицким, лид-дизайнером диджитал-проектов в «Яндексе 360» Борисом Шемяковым, CEO Bloomtech Петром Емельяновым, руководителем разработки проектов в «Яндексе» Сашей Шинкевичем, директором по продуктам безопасной разработки в «Яндексе» Денисом Макрушиным и другими специалистами.

«Наша цель — помочь выпускникам развиваться, повышать доход и расти в карьере через постоянное профессиональное развитие и доступ к сообществу экспертов. Чтобы этого достичь, мы запустили серию бесплатных офлайн-конференций „Кафедра“, на которых обсуждаем актуальные тренды и лучшие практики», — прокомментировал основатель холдинга Skillbox Дмитрий Крутов.

Он отметил, что на ближайшие мероприятия зарегистрировались уже более тысячи человек. Следующая конференция запланирована на 27 марта, она будет посвящена графическому дизайну.

10 апреля пройдет встреча, посвященная карьере дизайнера. 17 апреля состоится конференция о фронтенд-разработке. 24 апреля гости «Кафедры» узнают больше о кибербезопасности, 22 мая — об использовании искусственного интеллекта в программировании. Наконец, 29 мая они поговорят о карьере программиста.

Позднее Skillbox организует конференции по другим темам — маркетингу и управлении. Они запланированы на сентябрь — декабрь 2025 года. Узнать детали об этих встречах можно на сайте.

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