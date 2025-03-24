Skillbox запустил бесплатные конференции с экспертами в дизайне, маркетинге, IT и управлении

«Наша цель — помочь выпускникам развиваться, повышать доход и расти в карьере через постоянное профессиональное развитие и доступ к сообществу экспертов. Чтобы этого достичь, мы запустили серию бесплатных офлайн-конференций „Кафедра“, на которых обсуждаем актуальные тренды и лучшие практики», — прокомментировал основатель холдинга Skillbox Дмитрий Крутов.