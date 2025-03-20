Сэмюэль Л.Джексон рассказал о совете, который дал ему Брюс Уиллис на съемках «Крепкого орешка-3»

Сэмюэль Л.Джексон рассказал о важном совете, который ему в начале карьеры дал Брюс Уиллис.
В разговоре с Vanity Fair о своем друге и коллеге по «Криминальному чтиву» Джексон вспомнил о мудрых словах, которые он получил от Уиллиса на съемках боевика 1995 года «Крепкий орешек-3».
Уиллис сказал ему: «У Арнольда [Шварценеггера] есть Терминатор. У Сильвестра [Сталлоне] есть Рокки, Рэмбо. У меня есть Джон МакКлейн».
В то время у Джексона не было франшизы, с которой он был бы ассоциирован, но все изменилось, когда в 2008 году он сыграл Ника Фьюри в кинематографической вселенной Marvel. Роль началась с небольшого камео персонажа в конце «Железного человека». С тех пор этот Фьюри стал одним из самых часто появляющихся героев MCU, снятом в дюжине фильмов и трех телешоу.
«Тогда я ответил: „М-м-м, окей“. И только после того, как я получил роль Ника Фьюри — а я заключил контракт на девять картин, — мне пришло в голову: „О, я делаю то, о чем говорил Брюс. Теперь у меня есть этот персонаж“».
Несмотря на очевидную привязанность к роли, Джексон признался, что с осторожностью относился к амбициям проекта MCU. «Я знал, что у меня есть контракт на девять картин. Как долго мне нужно оставаться живым, чтобы снять девять фильмов?» — сказал актер в интервью 2024 года.
Однако, когда он увидел, как быстро Marvel справляется с производством фильмов, он понял, что его контракт закончится скорее раньше, чем позже. «Обычно [создание кино] — не самый быстрый процесс в мире, люди так не делают. Я не знал, что они собираются снять девять фильмов за два с половиной года. Это какое‑то безумие. Но все получилось», — поделился Джексон.