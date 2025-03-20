Сэмюэль Л.Джексон рассказал о совете, который дал ему Брюс Уиллис на съемках «Крепкого орешка-3»

В то время у Джексона не было франшизы, с которой он был бы ассоциирован, но все изменилось, когда в 2008 году он сыграл Ника Фьюри в кинематографической вселенной Marvel. Роль началась с небольшого камео персонажа в конце «Железного человека». С тех пор этот Фьюри стал одним из самых часто появляющихся героев MCU, снятом в дюжине фильмов и трех телешоу.