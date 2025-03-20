Netflix снимет реалити-шоу о шоколадной фабрике Вилли Вонки

Создатели «Золотого билета» обещают социальный эксперимент с высокими ставками, происходящий в ретрофутуристическом фантастическом ландшафте. «Это уникальное реалити-шоу с приключениями, стратегией и социальной динамикой создает опыт, который одновременно и захватывающий, и непредсказуемый. Впервые немногим счастливчикам не придется просто представлять себе этот опыт — они смогут войти внутрь фабрики и прожить его», — сказал вице-президент подразделения Unscripted в Netflix Джефф Гаспин.