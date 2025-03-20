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Netflix снимет реалити-шоу о шоколадной фабрике Вилли Вонки

Сегодня в 14:58
Фото: Netflix/YouTube

Netflix дал зеленый свет реалити-шоу «Золотой билет», вдохновленному историей о Вилли Вонке. Стриминг объявил о начале кастинга коротким тизером.

Это будет первое реалити-шоу по мотивам «Чарли и шоколадной фабрики». Согласно логлайну, игрокам выпадет шанс попасть на шоколадную фабрику Вонки, но только тем, кто найдет заветный золотой билет. Перед этим им предстоит еще пройти испытания.

Создатели «Золотого билета» обещают социальный эксперимент с высокими ставками, происходящий в ретрофутуристическом фантастическом ландшафте. «Это уникальное реалити-шоу с приключениями, стратегией и социальной динамикой создает опыт, который одновременно и захватывающий, и непредсказуемый. Впервые немногим счастливчикам не придется просто представлять себе этот опыт — они смогут войти внутрь фабрики и прожить его», — сказал вице-президент подразделения Unscripted в Netflix Джефф Гаспин.

Разработкой «Золотого билета» занимаются студии Netflix и Eureka. Предполагалось, что к созданию присоединится одна из компаний Warner Bros., чтобы в шоу можно было использовать кадры из фильма «Вонка» 2023 года. Однако в анонсе это не заявлено, отмечает Deadline.

Netflix приобрел права на Roald Dahl Company в 2021 году.

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