Люди, считающие себя красивыми, зарабатывают на 45% больше

Почти все опрошенные уверены, что на работе существует предвзятость в отношении внешности: 81,3% считают, что внешне привлекательные люди чаще получают повышение, работу или прибавку к зарплате. Более того, 83,4% думают, что люди, которые больше тратят на свою внешность на работе, воспринимаются как более профессиональные.