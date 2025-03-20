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Люди, считающие себя красивыми, зарабатывают на 45% больше

Сегодня в 14:22
Фото: Hunters Race/Unsplash

Люди, которые считают себя чрезвычайно привлекательными, зарабатывают на 45% больше тех, кто не находит себя красивым. Об этом говорится в исследовании карьерной платформы StandOut CV.

Эксперты опросили 1050 работающих жителей США и подтвердили существование «привилегии красоты». Они попросили респондентов оценить свою внешность на работе по шкале от 1 до 10, а затем задали им ряд вопросов о карьере.

Выяснилось, что люди, оценивающие себя на 9 или 10, зарабатывают в среднем 64 тыс. долларов в год. Это на 20 тыс. долларов больше средней зарплаты тех, кто не находит себя красивым (44 тыс.).

Мужчины чаще считали себя «чрезвычайно привлекательными», чем женщины: 37,5% мужчин поставили себе оценку 9 или 10 по сравнению с 27,4% женщин. В среднем респонденты оценивали себя на 7,7.

Младшие сотрудники реже оценивали себя как привлекательных (65,52%), тогда как почти все CEO (генеральные директора) поставили себе 7 или выше (99,8%). Причем 71% CEO оценивают себя на 9 или 10 — это в два раза выше среднего показателя (33%).

Почти все опрошенные уверены, что на работе существует предвзятость в отношении внешности: 81,3% считают, что внешне привлекательные люди чаще получают повышение, работу или прибавку к зарплате. Более того, 83,4% думают, что люди, которые больше тратят на свою внешность на работе, воспринимаются как более профессиональные.

Почти половина (46%) людей, оценивших себя на 1–3, заявили, что их внешность негативно сказалась на карьере. Это более чем в пять раз выше среднего показателя (7,6%). Кроме того, 64% опрошенных чувствуют общественное давление: им хочется изменить природные черты внешности, чтобы соответствовать общепринятым стандартам красоты.

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