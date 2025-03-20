Ученые рассказали об уменьшении влияния темной энергии на расширение Вселенной

Предполагалось, что темная энергия — это постоянная величина. Она подразумевает, что Вселенная закончится «тепловой смертью», когда все в конечном итоге окажется так далеко друг от друга, что даже свет не сможет преодолеть разрыв между галактиками. Последние результаты опровергают это мнение.