Ученые рассказали об уменьшении влияния темной энергии на расширение Вселенной

Темная энергия — таинственная сила, приводящая в движение расширение Вселенной, — похоже, ослабевает. Об этом заявили авторы исследования, которое может перевернуть нынешнее представление ученых о судьбе космоса, пишет The Guardian.
Данные получили с помощью спектроскопического прибора для изучения темной энергии (Desi) в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне. Если результаты подтвердятся, это будет иметь глубокие последствия для теорий эволюции Вселенной. Ученые считают, что ее текущее расширение в конечном итоге может пойти вспять в результате «большого сжатия».
Предположение о том, что темная энергия достигла пика миллиарды лет назад, станет первым за последние десятилетия существенным изменением в общепринятой теоретической модели Вселенной.
«То, что мы видим, глубоко интригует. Волнительно думать, что мы, возможно, находимся на пороге важного открытия о темной энергии и фундаментальной природе нашей Вселенной», — сказал профессор Алекси Леото-Харнетт, космолог из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.
Темная энергия была открыта в конце 1990-х годов, когда астрономы использовали взрывы далеких сверхновых для изучения изменения скорости расширения космоса с течением времени. Предполагалось, что гравитация должна противодействовать расширению, которое происходило с момента Большого взрыва. Вместо этого сверхновые показали, что скорость расширения увеличивается под действием неизвестной силы, которую ученые назвали темной энергией.
Предполагалось, что темная энергия — это постоянная величина. Она подразумевает, что Вселенная закончится «тепловой смертью», когда все в конечном итоге окажется так далеко друг от друга, что даже свет не сможет преодолеть разрыв между галактиками. Последние результаты опровергают это мнение.
Desi использует свои 5000 фибероптических «глаз» для составления карт космоса с беспрецедентной точностью. В последнем релизе данных зафиксировано 15 млн галактик, охватывающих 11 млрд лет истории. Это позволило астрономам создать самую подробную на сегодняшний день трехмерную карту Вселенной.
Результаты показывают, что темная энергия достигла пика своей силы, когда возраст Вселенной составлял около 70% от ее нынешнего возраста, и сейчас она примерно на 10% слабее. Это означает, что расширение все еще ускоряется, но темная энергия плавно «убирает ногу с педали».
Профессор Карлос Френк, космолог из Даремского университета и член коллаборации «Дези», сказал: «Мы пришли к выводу, что да, есть что‑то, что отталкивает галактики друг от друга, но оно непостоянно. Оно уменьшается».
Результаты не соответствуют порогу статистической достоверности «пять-сигма» — золотому стандарту в физике для заявления об открытии. Но многие участники исследования в последние месяцы перешли от позиции скептицизма к уверенной поддержке этого открытия.