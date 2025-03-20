Леонардо Ди Каприо в первом тизере «Одной битвы за другой»

Warner Bros. опубликовала первый тизер фильма «Одна битва за другой». Его премьера состоится 26 сентября.
Короткий тизер анонсировал выход полноценного трейлера на следующей неделе. В видео показали, как герои стреляют из нескольких ружей в поле.
В следующей сцене появляется ребенок, и голос за кадром спрашивает: «Что вы собираетесь делать с этим ребенком?» После этого в ролике появляется уже подросший ребенок, стреляющий из винтовки.
Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Шон Пенн. Кресло режиссера занял Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»).
Подробности сюжета пока не раскрываются. Ранее ходили слухи, что грядущая лента станет самой дорогой для Андерсона. Variety писал, что бюджет превысит 140 млн долларов.