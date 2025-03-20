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За год 1,5 тыс. москвичей получили административку за домашнее насилие

Сегодня в 13:19
Фото: арт-группа «Явь»/«ВКонтакте»

В 2024 году в Москве завели 342 уголовных дела за преступления в сфере семейно-бытовых отношений. Об этом заявил начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов.

К административной ответственности за побои, по его словам, в прошлом году были привлечены 1559 жителей Москвы.

Баранов отметил, что всех нарушителей ставят на учет и проводят с ними «работу в полном объеме на постоянной основе». По его мнению, ответственность за совершение таких преступлений нужно ужесточать.

Согласно статистике портала «Нетнасилию.рф», 97% уголовных дел, связанных с домашним насилием, не доходит до суда, 65% жертв не обращаются за помощью, 36 тыс. россиянок ежедневно терпят побои от мужей, а гибнут от домашнего насилия 12 тыс. женщин в год.

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