Уилл Хочман, известный по «Королевскому гамбиту», «Голубой крови» и «За пивом!», пополнил актерский состав сериала «Восход корпорации „Воут“», спин-оффа хитовых «Пацанов». Об этом сообщил Variety.
Точные подробности персонажа Хочмана пока держатся в секрете. Хочман присоединился к ранее объявленным Дженсену Эклсу и Ае Кэш в сериале, который был заказан на Prime Video в июле 2024 года. Мейсон Дай, который появится в пятом сезоне «Пацанов» в роли Бомбсайта, также может потенциально появиться в новом проекте.
Сериал «Восход корпорации „Воут“» называют «извращенным детективом», действие которого будет происходить в 1950-х годах. Эклс вернется к роли Солдатика, а Кэш к роли Штормфронт — Клары Воут. Ожидается, что работа над сериалом начнется в конце этого года.
Исполнительным продюсером и шоураннером спин-оффа выступит Пол Греллонг, исполнительный продюсер «Пацанов». Вместе с ним над сериалом поработает создатель оригинального сериала Эрик Крипке.