Точные подробности персонажа Хочмана пока держатся в секрете. Хочман присоединился к ранее объявленным Дженсену Эклсу и Ае Кэш в сериале, который был заказан на Prime Video в июле 2024 года. Мейсон Дай, который появится в пятом сезоне «Пацанов» в роли Бомбсайта, также может потенциально появиться в новом проекте.