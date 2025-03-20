Павел Дуров выкупил юзернейм @exile («изгнанник») в телеграме за 25 тыс. долларов (2,1 млн рублей). Это самая крупная покупка юзернейма основателем мессенджера за год, пишет «Код Дурова».
Дуров приобрел @exile за 7000 TON (криптовалюта Telegram). Блогер Илья Exile пообещал не выкупать юзернейм.
Все новые юзернеймы, которые покупает Дуров, он привязывает к своему аккаунту. Судя по сайту для отслеживания торгов, бизнесмен также выкупил ники @outcast («изгой»), @odin, @musician, @anyway и @twitch.
В 2024 году Дуров купил юзернейм @monk, напоминает «Код Дурова». В апреле того же года он получил в подарок от техноблогера Павла Федорова юзернейм @pavel стоимостью 8 млн рублей.
В августе прошлого года продали юзернейм @penis в телеграме за 1,5 млн рублей. Его новый владелец не стал себя раскрывать.
Никнеймы можно использовать как имена для личных аккаунтов, а также публичных групп и каналов. Самые дорогие — те, что состоят из четырех букв, их минимальная стоимость составляет 10 тыс. TON (почти 5 млн рублей). Купить юзернеймы можно только с помощью криптовалюты Telegram.