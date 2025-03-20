Павел Дуров выкупил юзернейм @exile («изгнанник») в телеграме за 25 тыс. долларов

Никнеймы можно использовать как имена для личных аккаунтов, а также публичных групп и каналов. Самые дорогие — те, что состоят из четырех букв, их минимальная стоимость составляет 10 тыс. TON (почти 5 млн рублей). Купить юзернеймы можно только с помощью криптовалюты Telegram.