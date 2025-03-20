Hasbro займется производством нового сериала «Могучие рейнджеры»

Компания по производству игрушек Hasbro, которой принадлежат права на «Могучих рейнджеров», намерена перезапустить франшизу. Она займется производством нового сериала про героев в костюмах из спандекса, сообщает The Wrap.
Джонатан Е.Стайнберг и Дэн Шотц (шоураннеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы») ведут переговоры о написании сценария, создании и продюсировании «Могучих рейнджеров» для Disney+ и 20th Century TV.
Hasbro планирует переосмыслить франшизу для нового поколения зрителей, сохранив при этом дух оригинала для поклонников, уже знакомых с миром «Могучих рейнджеров». Других подробностей и даже примерных сроков производства пока нет.
Оригинальный сериал «Могучие рейнджеры» стартовал в 1993 году. В центре сюжета ― пятеро подростков, которые получают возможность превращаться в супергероев с собственными боевыми роботами.
В 2017 году Lionsgate и Saban Films попытались перезапустить оригинальную франшизу в формате мрачной подростковой драмы, но фильм собрал всего 142 млн долларов при бюджете около 100 млн, из‑за чего планы на развитие киновселенной свернули.
В 2018-м права на франшизу приобрела Hasbro. В 2019 году сообщалось о планах на создание новой киновселенной под руководством Джонатана Энтуистла, известного по сериалу «Конец ***го мира». Однако в июне 2024 года стало известно, что сделка между Hasbro и Netflix была разорвана и проект отменен.