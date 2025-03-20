Hasbro займется производством нового сериала «Могучие рейнджеры»

В 2018-м права на франшизу приобрела Hasbro. В 2019 году сообщалось о планах на создание новой киновселенной под руководством Джонатана Энтуистла, известного по сериалу «Конец ***го мира». Однако в июне 2024 года стало известно, что сделка между Hasbro и Netflix была разорвана и проект отменен.