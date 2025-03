Оригинальную модель ET из «Инопланетянина» могут продать на аукционе за 1 миллион долларов

Модель, стоимость которой оценивается в 600–900 тысяч долларов, войдет в аукцион Sotheby’s «There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction and Fantasy on Screen». Также на нем представят костюмы, реквизит и постеры с начала 1930-х годов и до конца века. Среди других лотов — эскизы и дизайнерские работы из «Инопланетянина», а также две модели песчаных червей из «Дюны» Дэвида Линча.