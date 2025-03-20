Оригинальную модель ET из «Инопланетянина» могут продать на аукционе за 1 миллион долларов

Оригинальную модель тела инопланетянина E.T. из картины Стивена Спилберга продадут на аукционе Sotheby’s в апреле за сумму до 1 миллиона долларов, пишет The Guardian.
Модель высотой 91,5 сантиметра была одной из трех, которые использовали в фильме 1982 года, получившего четыре «Оскара». С того момента она хранилась в личной коллекции оскароносного художника по спецэффектам Карло Рамбальди, который также работал над «Кинг-Конгом» и «Чужим».
«Для нас большая честь сотрудничать с Sotheby’s, и мы глубоко признательны за возможность выставить работы моего отца на аукцион. Мы надеемся, что выставленные на торги артефакты принесут огромную радость тем, кто будет бережно хранить их в ближайшие годы, так же как они принесли огромные эмоции моей семье и сформировали волшебство моего детства», — сказала его дочь Даниэла Рамбальди.
Модель, стоимость которой оценивается в 600–900 тысяч долларов, войдет в аукцион Sotheby’s «There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction and Fantasy on Screen». Также на нем представят костюмы, реквизит и постеры с начала 1930-х годов и до конца века. Среди других лотов — эскизы и дизайнерские работы из «Инопланетянина», а также две модели песчаных червей из «Дюны» Дэвида Линча.
Говорят, что внешний вид модели был вдохновлен различными источниками, включая глаза Альберта Эйнштейна, Эрнеста Хемингуэя, Карла Сэндберга и кота семьи Римбальди.
Художник получил две премии «Оскар» за визуальные эффекты в фильмах «Инопланетянин» и «Чужой», а также награду «За особые заслуги» за работу над «Кинг-Конгом».