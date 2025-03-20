Оригинальную модель ET из «Инопланетянина» могут продать на аукционе за 1 миллион долларов

«Для нас большая честь сотрудничать с Sotheby’s, и мы глубоко признательны за возможность выставить работы моего отца на аукцион. Мы надеемся, что выставленные на торги артефакты принесут огромную радость тем, кто будет бережно хранить их в ближайшие годы, так же как они принесли огромные эмоции моей семье и сформировали волшебство моего детства», — сказала его дочь Даниэла Рамбальди.