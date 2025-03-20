На антарктической базе ученый подверг коллег насилию. Эвакуировать группу смогут лишь в декабре

17 марта член южноафриканской группы ученых на удаленной базе Санаэ IV в Антарктиде обвинил своего коллегу в физическом нападении и угрозе убийством. Инцидент произошел спустя несколько месяцев после старта экспедиции, сообщает Sunday Times.
Руководитель группы отправил электронное письмо с базы, в котором заявил, что боится за свою жизнь и безопасность коллег. Он потребовал принять немедленные меры.
Кроме того, он угрожал убить [имя скрыто], создавая атмосферу страха и запугивания. Я по-прежнему глубоко обеспокоен своей безопасностью и постоянно думаю о том, что могу стать следующей жертвой.
Таблоид The Daily Mail утверждает, что речь идет о сексуализированном насилии. Министерство лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР подтвердило, что, помимо угроз и физического нападения, оно также расследует заявление о сексуальных домогательствах.
В настоящее время проводится полное расследование, и департамент будет действовать соответствующим образом в отношении любого неправомерного поведения любого должностного лица, совершившего проступок.
Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил, что конфликт произошел из‑за задачи, которую руководитель группы хотел, чтобы команда выполнила. Эта задача зависела от погоды и требовала изменения графика.
По словам министра, человек, напавший на руководителя группы, раскаивается и добровольно прошёл психологическую экспертизу. Он также принес официальные извинения жертве. Сейчас психологи и другие эксперты находятся в постоянном контакте с исследовательской группой.
В министерстве добавили, что ни один из предполагаемых инцидентов «не потребовал возвращения в Кейптаун ни одного из членов зимовочной группы».
На удалённой исследовательской станции «Сане IV» круглый год работают исследователи. Нынешняя зимовочная группа из 10 человек должна освободиться только в декабре, после окончания зимних ледяных бурь в южном полушарии. В случае необходимости эвакуировать их, скорее всего, не удастся еще 10 месяцев.