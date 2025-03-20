На антарктической базе ученый подверг коллег насилию. Эвакуировать группу смогут лишь в декабре

К сожалению, [его] поведение достигло такой степени, что вызывает глубокое беспокойство. В частности, он совершил физическое насилие в отношении [имя не разглашается], что является серьёзным нарушением личной безопасности и норм поведения на рабочем месте.

Кроме того, он угрожал убить [имя скрыто], создавая атмосферу страха и запугивания. Я по-прежнему глубоко обеспокоен своей безопасностью и постоянно думаю о том, что могу стать следующей жертвой.



Из письма руководителя группы