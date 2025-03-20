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На антарктической базе ученый подверг коллег насилию. Эвакуировать группу смогут лишь в декабре

Сегодня в 13:05
Фото: Dr Ross Hofmeyr/Wikimedia Commons

17 марта член южноафриканской группы ученых на удаленной базе Санаэ IV в Антарктиде обвинил своего коллегу в физическом нападении и угрозе убийством. Инцидент произошел спустя несколько месяцев после старта экспедиции, сообщает Sunday Times.

Руководитель группы отправил электронное письмо с базы, в котором заявил, что боится за свою жизнь и безопасность коллег. Он потребовал принять немедленные меры.

К сожалению, [его] поведение достигло такой степени, что вызывает глубокое беспокойство. В частности, он совершил физическое насилие в отношении [имя не разглашается], что является серьёзным нарушением личной безопасности и норм поведения на рабочем месте.
Кроме того, он угрожал убить [имя скрыто], создавая атмосферу страха и запугивания. Я по-прежнему глубоко обеспокоен своей безопасностью и постоянно думаю о том, что могу стать следующей жертвой.
Из письма руководителя группы

Таблоид The Daily Mail утверждает, что речь идет о сексуализированном насилии. Министерство лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР подтвердило, что, помимо угроз и физического нападения, оно также расследует заявление о сексуальных домогательствах.

Отдел по охране здоровья постоянно контактирует с командой базы, чтобы найти решения и пути устойчивого развития для благополучия членов команды, находящихся на этой удаленной базе.
В настоящее время проводится полное расследование, и департамент будет действовать соответствующим образом в отношении любого неправомерного поведения любого должностного лица, совершившего проступок.
Министерство лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил, что конфликт произошел из‑за задачи, которую руководитель группы хотел, чтобы команда выполнила. Эта задача зависела от погоды и требовала изменения графика.

По словам министра, человек, напавший на руководителя группы, раскаивается и добровольно прошёл психологическую экспертизу. Он также принес официальные извинения жертве. Сейчас психологи и другие эксперты находятся в постоянном контакте с исследовательской группой.

В министерстве добавили, что ни один из предполагаемых инцидентов «не потребовал возвращения в Кейптаун ни одного из членов зимовочной группы».

На удалённой исследовательской станции «Сане IV» круглый год работают исследователи. Нынешняя зимовочная группа из 10 человек должна освободиться только в декабре, после окончания зимних ледяных бурь в южном полушарии. В случае необходимости эвакуировать их, скорее всего, не удастся еще 10 месяцев.

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