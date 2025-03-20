Сеть «Шоколадница» обновит 40 заведений и изменит меню

«В нем появились авторские сэндвичи с мортаделлой или пастрами из говядины, а также блюда с крабом. К некоторым блюдам будем добавлять трюфельный соус, пармезан и русское песто из трав. Сырники теперь готовятся по новому рецепту, а грибной крем-суп будет подаваться с трюфельным маслом и чипсами из шампиньонов», — рассказал он.