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Сеть «Шоколадница» обновит 40 заведений и изменит меню

Сегодня в 11:47
Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Сеть «Шоколадница» планирует обновить около 40 заведений и изменить меню. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, меню изменится на 100%. В нем уже появилось более 40 новых блюд, разработкой которых занимался шеф-повар и гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор» Марк Стаценко.

«В нем появились авторские сэндвичи с мортаделлой или пастрами из говядины, а также блюда с крабом. К некоторым блюдам будем добавлять трюфельный соус, пармезан и русское песто из трав. Сырники теперь готовятся по новому рецепту, а грибной крем-суп будет подаваться с трюфельным маслом и чипсами из шампиньонов», — рассказал он.

Гендиректор сети Олег Подгорный отметил, что в новом меню значительно сократится число позиций, чтобы упростить посетителям выбор. При этом отмечается, что блюда станут больше за счет включенных в них гарниров.

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