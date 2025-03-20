Робот Atlas от Boston Dynamics научился танцевать брейк-данс

Эти движения он освоил с помощью обучения с подкреплением ― на основе примеров, полученных при захвате движений человека и их анимации. В конце ролика гуманоид показал один из классических элементов брейк-данса. В процессе от его ноги отлетела какая- то деталь, но роботы это не помешало.