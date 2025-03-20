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Робот Atlas от Boston Dynamics научился танцевать брейк-данс

Сегодня в 11:18
Фото: Boston Dynamics

Компания Boston Dynamics поделилась роликом, который демонстрирует новые способности ее человекоподобного робота Atlas. Он научился танцевать, ползать, прыгать, крутить колесо и делать кувырки.

Эти движения он освоил с помощью обучения с подкреплением ― на основе примеров, полученных при захвате движений человека и их анимации. В конце ролика гуманоид показал один из классических элементов брейк-данса. В процессе от его ноги отлетела какая- то деталь, но роботы это не помешало.

Новое поколение Atlas ― полностью электрическое ― компания из Бостона представила в апреле прошлого года. За день до этого было объявлено и прекращении выпуска предыдущей модели ― гидравлического Atlas, который выпускался почти 10 лет.

Новый электрический Atlas, говорили инженеры, более компактный, сильный и с более широким диапазоном движений. В компании отмечали, что хоть робот и похож на человека, его движения не будут ограничены лишь теми, на которые способен человек.

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