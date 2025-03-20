РБК: для одобрения ипотеки на двушку в Москве нужно зарабатывать больше 500 тыс. рублей в месяц

Жителям трех крупнейших мегаполисов в РФ нужно зарабатывать около полумиллиона рублей в месяц, чтобы заявку на получение кредита для покупки двухкомнатной квартиры в новостройке одобрили. Об этом сообщает РБК.
Среди городов с населением более 1 млн человек самые высокие требования к зарплате в Москве, Петербурге и Казани. В этих городах самая дорогая недвижимость.
В Москве средняя двухкомнатная квартира в строящемся доме стоит 19,39 млн рублей, а регулярный платеж по такому кредиту составит 316,7 тыс. в месяц, поэтому размер зарплаты для одобрения должен быть не менее 527,9 тыс. рублей. При этом средняя ежемесячная заплата в Москве в 3,7 раза меньше, отмечает РБК.
Для квартиры за 15,2 млн рублей в Петербурге от заемщика требуется зарплата не меньше 413,9 тыс. рублей в месяц, чтобы выплачивать 248,3 тыс. В Казани, где двушка обойдется в 11,77 млн, нужен заработок 320,5 тыс. рублей, чтобы выплачивать 192,3 тыс. В обоих городах требуемая зарплата превышает среднюю в пять раз.
Самые низкие по сравнению с другими мегаполисами требования к зарплате для одобрения ипотеки в Волгограде (170 тыс. рублей), Воронеже (175 тыс.) и Челябинске (181,3 тыс.).
Как пишет РБК, семья из двух взрослых со средней по региону зарплатой не уложится в требования банков по зарплате ни в одном мегаполисе. Если бы не это требование, то ипотечный платеж за новую двушку смогли бы вовремя вносить в Красноярске, Челябинске, Воронеже, Перми, Волгограде и Екатеринбурге.