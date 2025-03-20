РБК: для одобрения ипотеки на двушку в Москве нужно зарабатывать больше 500 тыс. рублей в месяц

Как пишет РБК, семья из двух взрослых со средней по региону зарплатой не уложится в требования банков по зарплате ни в одном мегаполисе. Если бы не это требование, то ипотечный платеж за новую двушку смогли бы вовремя вносить в Красноярске, Челябинске, Воронеже, Перми, Волгограде и Екатеринбурге.