Российский суд впервые передал иностранный бренд во владение местной компании

Суд в России впервые отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, прекратившей работу в стране после начала военной спецоперации на территории Украины. Шведский бренд Ericsson в РФ теперь принадлежит местной фирме «Русклимат», передает «Коммерсант».
12 марта Роспатент зарегистрировал товарный знак шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»). В классификации товара указаны одежда, обувь и головные уборы. В компании уточнили, что заявка на бытовую технику пока рассматривается.
По данным «Коммерсанта», это прецедент в истории российского судопроизводства, когда снимают охрану товарного знака ушедшей из РФ компании. Суд установил, что с начала 2021 года по 2024 год под торговой маркой Ericsson в РФ не ввозилось устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции, в связи с чем «нет препятствий для подачи заявки в Роспатент».
В Ericsson сообщили изданию, что судебное разбирательство еще продолжается, но от дальнейших комментариев отказались. Директор по правовым и корпоративным вопросам «Русклимата» Павел Симонов заявил, что бренд регистрируется в интересах иностранной компании-партнера из дружественной РФ страны, но условия сделки раскрывать не стал.
Ericsson объявил об окончательном уходе с российского рынка в августе 2022 года.