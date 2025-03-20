Российский суд впервые передал иностранный бренд во владение местной компании

По данным «Коммерсанта», это прецедент в истории российского судопроизводства, когда снимают охрану товарного знака ушедшей из РФ компании. Суд установил, что с начала 2021 года по 2024 год под торговой маркой Ericsson в РФ не ввозилось устройств для нагрева, охлаждения и вентиляции, в связи с чем «нет препятствий для подачи заявки в Роспатент».