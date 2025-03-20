«Моя щитовидная железа не функционирует»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака

«Я все еще устаю после обеда. Буквально, ты не можешь думать, не можешь двигаться… И как только я начал принимать таблетки, это сильно изменило ситуацию. Но я хочу вернуться к прежнему состоянию. Это нормально, особенно сейчас, когда мне только что исполнилось 64 года. Бывают моменты, когда мне не хочется ничего делать», — сказал он.