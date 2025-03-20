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«Моя щитовидная железа не функционирует»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака

Сегодня в 10:35
Фото: Hartswood Films

Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака, который влияет на его повседневную жизнь.

В 2017 году у актера диагностировали рак горла. Он прошел курс лучевой и химиотерапии, поскольку опухоль, которую врачи обнаружили у основания языка, была слишком большой для операции.

Сейчас Туччи находится в стадии ремиссии. По словам, рак вряд ли вернется, но в результате его лечения у него остались проблемы со здоровьем.

Во время съемок сериала «BBC: Стэнли Туччи: В поисках Италии» актер обратил внимание, что что‑то не так. «Я так уставал после обеда, что к часу дня был полностью измотан. Я сдал анализ крови и сказал: „Я знаю, что со мной что‑то не так“. Моя щитовидная железа не функционирует», — сказал он.

По словам Туччи, сначала он думал, что стресс повлиял на работу щитовидной железы. Однако позже врачи сообщили ему, что лучевая терапия выжгла орган. Теперь актер принимает синтетические гормоны щитовидной железы Synthroid.

«Я все еще устаю после обеда. Буквально, ты не можешь думать, не можешь двигаться… И как только я начал принимать таблетки, это сильно изменило ситуацию. Но я хочу вернуться к прежнему состоянию. Это нормально, особенно сейчас, когда мне только что исполнилось 64 года. Бывают моменты, когда мне не хочется ничего делать», — сказал он.

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