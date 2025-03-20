Норвежец пожаловался на создателей ChatGPT, потому что нейросеть приписала ему убийство детей

Житель Тронхейма и отец троих детей Арве Хьялмар Хольмен решил проверить, что ChatGPT выдает при поиске его имени, и обнаружил «сочиненную историю ужасов», которая смешала «явно идентифицируемые персональные данные» с ложной информацией. В частности, нейросеть выдала, что он якобы «убил двоих своих детей и пытался убить третьего сына», а также был приговорен к 21 году тюрьмы как осужденный преступник.