Норвежец пожаловался на создателей ChatGPT, потому что нейросеть приписала ему убийство детей

Норвежец вбил свое имя в ChatGPT и узнал, что его обвинили в убийстве детей. Теперь он жалуется на OpenAI властям страны. Об этом сообщается в жалобе, поданной европейской организацией по защите цифровых прав NOYB.
Житель Тронхейма и отец троих детей Арве Хьялмар Хольмен решил проверить, что ChatGPT выдает при поиске его имени, и обнаружил «сочиненную историю ужасов», которая смешала «явно идентифицируемые персональные данные» с ложной информацией. В частности, нейросеть выдала, что он якобы «убил двоих своих детей и пытался убить третьего сына», а также был приговорен к 21 году тюрьмы как осужденный преступник.
«Кто‑то может подумать, что нет дыма без огня. Самое страшное — это то, что люди могут поверить в правдивость этой информации», — заявил Хольмен.
При проверке газетных архивов юристам не удалось найти ничего подобного о тезках Хольмена. В NOYB уверены, что клеветническая история могла сохраниться в служебных массивах информации OpenAI и может появиться вновь.
После жалобы OpenAI исправила выдачу по запросу, однако ее представители предупреждают, что разработчики не вмешиваются в исходную информацию, а лишь блокируют неверные результаты.
По мнению юристов, это нарушает требования к точности данных генерального регламента о защите данных (GDPR), поскольку Хольмен не смог оперативно исправить недостоверные сведения.