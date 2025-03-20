Единственный известный сценарий к фильму Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» выставят на аукцион

«Мне хотелось плакать. Это было невероятное потрясение — держать в руках этот манускрипт, который является свидетельством истории французского и мирового кино. „На последнем дыхании“ — культовый фильм для всего мира, и здесь мы впервые с 1960 года видим часть диалогов, сцен. Насколько нам известно, это единственный сценарий такого рода», — отметила она.