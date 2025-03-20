Единственный известный сценарий к фильму Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» выставят на аукцион

Единственный известный сценарий к фильму Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» выставят на парижский аукцион Sotheby’s. Об этом сообщает The Guardian.
Около 70 рукописных заметок Годара и синопсисов некоторых из самых известных сцен были обнаружены в поместье продюсера Жоржа де Борегара.
Анна Эльбронн, глава отдела книг и рукописей Sotheby’s, где выставлена рукопись и другие предметы из имущества де Борегара, призналась, что ее переполняли эмоции при виде документов.
«Мне хотелось плакать. Это было невероятное потрясение — держать в руках этот манускрипт, который является свидетельством истории французского и мирового кино. „На последнем дыхании“ — культовый фильм для всего мира, и здесь мы впервые с 1960 года видим часть диалогов, сцен. Насколько нам известно, это единственный сценарий такого рода», — отметила она.
Фильм «На последнем дыхании» рассказывает об обреченном романе американской студентки с парнем-хулиганом, которого разыскивают за убийство полицейского. Новаторский метод работы Годара привел к тому, что сценарии его фильмов — редкость. Он предпочитал писать диалоги за ночь до съемок, чтобы актеры вели себя естественно. Он также был склонен уничтожать записи.
Первоначальный набросок сценария, основанного на реальном событии, произошедшем во Франции в 1952 году, был написан другом Годара и его коллегой Франсуа Трюффо, который позволил ему развивать сюжет.
Де Борегар познакомился с Годаром через Трюффо и согласился продюсировать «На последнем дыхании» — первый полнометражный фильм тогда еще неизвестного режиссера.