Геймдизайнер Split Fiction привезет в офис студии первых игроков, прошедших секретный уровень

Что именно студия покажет этим двум игрокам, загадка. Фарес недавно сообщил, что Hazelight работает над следующим проектом около месяца, но отказался раскрывать подробности сюжета, название или дату выхода. Известно лишь, что разработчики «очень взволнованы» этим проектом.