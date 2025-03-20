Геймдизайнер Split Fiction привезет в офис студии первых игроков, прошедших секретный уровень

Первых игроков, прошедших секретный уровень в Split Fiction, пригласили в шведский офис студии Hazelight, которая разработала игру. Об этом сообщил в X основатель студии Юсеф Фарес.
Он поздравил пользователей sharkOvO и E1uM4y с завершением секретного испытания «Лазерный ад». Фарес пригласил их в Швецию, где геймеры первыми узнают подробности о следующей игре Hazelight.
Что именно студия покажет этим двум игрокам, загадка. Фарес недавно сообщил, что Hazelight работает над следующим проектом около месяца, но отказался раскрывать подробности сюжета, название или дату выхода. Известно лишь, что разработчики «очень взволнованы» этим проектом.
Как отмечает DTF, достаточно быстро после релиза Split Fiction игроки обнаружили в ней секретный уровень, который можно активировать в главе Isolation. Этап прозвали «Лазерный ад» из‑за обилия лазеров, между которыми нужно маневрировать. В случае проигрыша испытание начиналось заново.
В конце уровня игрокам показывают обращение самого Фареса, который обещает пригласить на экскурсию первых игроков, прошедших столь сложный этап. E1uM4y и sharkOvO, которые сделали это первыми, поделились своим достижением на китайской платформе Bilibili.